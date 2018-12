ഭോപ്പാല്‍: കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണം, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തല്‍, തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കാവും തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുകയെന്ന് നിയുക്ത മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി. കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളുമെന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കുമെന്നും കമല്‍നാഥ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള മധ്യപ്രദേശിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശാക്തീകരിക്കാന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷയുള്ള ഒരു പരിസരം സൃഷ്ടിക്കാനും യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരം നല്‍കാനും എന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്ത മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും തന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തു. അവര്‍ക്ക് വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് താന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്നും കമല്‍നാഥ് വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ വസതിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മധ്യപ്രദേശിന്റെ 18ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിങ്കളാഴ്ചയാവും കമല്‍നാഥ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കുക. വാശിയേറിയ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 230ല്‍ 114 സീറ്റുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

content highlights: Agriculture, women safety, jobs are my priorities says Kamal Nath