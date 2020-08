ന്യൂഡല്‍ഹി: ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതിന്റെ മുഖ്യ പരിഗണനകളിലൊന്ന് സ്വയംപര്യാപ്ത കാര്‍ഷിക മേഖലയും സ്വയംപര്യാപ്ത കര്‍ഷകനുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫണ്ട് രൂപവത്കരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

An important priority of 'Aatmanirbhar Bharat' is Aatmanirbhar agriculture and Aatmanirbhar farmer. To provide modern infrastructure to the farmers of the country, 'Agriculture Infrastructure Fund' of Rs 1 Lakh Crores has been created: PM Narendra Modi on #IndependenceDay pic.twitter.com/WmeEpCzz2B