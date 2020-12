ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിക്കാതെ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷിക മേഖലയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും അന്നത്തെ കൃഷിമന്ത്രി ശരദ് പവാറും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ബാഹ്യസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ കാരണം അതിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറുടെ പരാമര്‍ശത്തിനും പവാര്‍ മറുപടി നല്‍കി. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ താനും മന്‍മോഹനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച വഴിയിലൂടെയല്ല അതിന് ശ്രമിച്ചത്.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കൃഷി മന്ത്രിമാരുമായും വിദഗ്ധരുമായി വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൃഷി മന്ത്രിമാര്‍ ഒരേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്. അവരുടെ ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത്. ആരും പറയുന്നത് കേള്‍ക്കില്ലെന്നും നിലപാടില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ലെന്നും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാരിന് എങ്ങനെ പറയാനാകും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇത്രത്തോളം വഷളാകില്ലായിരുന്നു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നം ഇത്രയധികം നീളാതെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാണയിലെയും കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും കര്‍ഷകര്‍ മാത്രമാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവരല്ലേ എന്നും പവാര്‍ ചോദിച്ചു.

Content Highlights: Agriculture can't be run sitting in Delhi - Sharad Pawar