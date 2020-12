ന്യൂഡല്‍ഹി: പുരസ്‌കാര സമര്‍പ്പണവേദിയിലെത്തിയ മുതിര്‍ന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ കര്‍ഷകസമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പുരസ്‌കാരം നിഷേധിച്ചു. കാര്‍ഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നിരവധി അവാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയിട്ടുമുള്ള ഡോക്ടര്‍ വരീന്ദര്‍പാല്‍ സിങ്ങാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡയില്‍ നിന്ന് പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാതെ മടങ്ങിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ ഒരു കത്തും ഏല്‍പിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കം.

Dr Varinder Pal Singh, Principal Soil Chemist PAU Ludhiana, refused on stage to accept Gold Medal and the Golden Jubilee Award for Excellence from the Chemical and Fertiliser minister, GOI while registering his protest in support of the farmers. pic.twitter.com/gMi4ChA4ZX