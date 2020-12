കൊല്‍ക്കത്ത: സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് പിന്നാലെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ട് നേതാക്കള്‍കൂടി രംഗത്ത്. സൗത്ത് ബംഗാള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (എസ്ബിഎസ്ടിസി) ചെയര്‍മാന്‍ കേണല്‍ (റിട്ട.) ദീപ്താങ്ഷു ചൗധരി തന്റെ രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്ക് അയച്ചു. അസന്‍സോള്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റേഴ്‌സ് ചെയര്‍മാന്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ജിതേന്ദ്ര തിവാരിയും രാജിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഎന്‍ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സംസ്ഥാന ഗതാഗത - ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിസ്ഥാനം നവംബര്‍ 27 നുതന്നെ രാജിവച്ച സുവേന്ദു അധികാരി പിന്നീട് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍നിന്നും രാജിവച്ചിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയിലും പോഷക സംഘടനകളിലും വഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പദവികളും രാജിവെക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ട് അധ്യക്ഷ മമത ബാനര്‍ജിക്കയച്ച കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

West Bengal: Chairman of South Bengal State Transport Corporation (SBSTC) Col. (R) Diptangshu Choudhary tenders his resignation to Chief Minister Mamta Banerjee pic.twitter.com/L7K28B89v1 — ANI (@ANI) December 17, 2020

ശനിയാഴ്ച ബംഗാളില്‍ നടക്കുന്ന അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹം ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ മമത ബാനര്‍ജിയെ അധികാരത്തില്‍ എത്തിച്ച നന്ദിഗ്രാം പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു സുവേന്ദു അധികാരി. നന്ദിഗ്രാമില്‍നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍, ഡയമണ്ട് ഹാര്‍ബറില്‍നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗവും മമതയുടെ അനന്തരവനുമായ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി എന്നിവര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ അമിതമായി കൈകടത്തുന്നതാണ് അധികാരിയെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. അസന്‍സോളിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്‍ ജിതേന്ദ്ര തിവാരി മുതിര്‍ന്ന എം.പി സുനില്‍ മണ്ഡല്‍ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം നേരത്തെ രഹസ്യ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

അധികാരിയുടെ രാജി ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നാണ് ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വര്‍ജിയ പ്രതികരിച്ചത്. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇനി ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് രാജി പാര്‍ട്ടിക്ക് ആശ്വാസമാണെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന തൃണമൂല്‍ എംപി കല്യാണ്‍ ബാനര്‍ജി പ്രതികരിച്ചത്. അതിനിടെ, ബിജെപിയില്‍ ചേരാനൊരുങ്ങുന്ന അധികാരിയുമായി നിരവധിതൃണമൂല്‍ എംപിയും എംഎല്‍എമാരും മന്ത്രിമാരും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

Content Highlights: After Suvendu Adhikari's resignation, two more leaders to quit Trinamool Congress