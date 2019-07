കൊല്‍ക്കത്ത: ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം മരണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ രക്ഷയുടെ കൈ എത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മുമ്പുവരെ ജീവനോടെ ഒപ്പം ശേഷിച്ച അനന്തരവനും പോയി. ഒറ്റയ്ക്ക് അവശേഷിച്ചത് രബീന്ദ്രനാഥ്‌ ദാസ് മാത്രം. രക്ഷയായി ബംഗ്ലാദേശി ബോട്ടില്‍ നിന്നുള്ള കൈ എത്തുമ്പോള്‍ കടലില്‍ അയാള്‍ അകപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു.

ഭക്ഷണമോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റോ ഇല്ലാതെ കടലില്‍ അകപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന പിടിവള്ളി മുളവടി മാത്രമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ശക്തമായ തിരമാലയില്‍ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു. ജൂലായ് ആറിന് എഫ് ബി നയന്‍ മീന്‍പിടുത്ത ബോട്ടുമുങ്ങിയാണ് രബീന്ദ്രനാഥ്‌ ദാസ് അടക്കം 14 മീന്‍പീടുത്തക്കാര്‍ വെള്ളത്തില്‍ വീണത്. കടലില്‍ വീണതോടെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ധന ടാങ്ക് കെട്ടിവച്ചിരുന്ന മുളവടികള്‍ അഴിച്ചെടുത്തതാണ് പരസ്പരം കയര്‍ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഇവര്‍ കിടന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയും തോറും ഓരോരുത്തരായി വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയി. ഒടുവില്‍ രബീന്ദ്രനാഥ്‌ ദാസ് മാത്രമായി.

ബംഗ്ലാദേശി കപ്പലിലുള്ളവര്‍ രക്ഷപെടുത്തുമ്പോള്‍ തീയതി ജൂലായ് 10. ബംഗ്ലാദേശിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാളെ ഞായറാഴ്ച കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തിച്ചു. ഇടവിട്ട് പെയ്ത മഴയും കനത്ത തിരകളുമായിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസവും അഭിമുഖീകരിച്ചത്. മഴ പെയ്തപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചു. അത്ഭുത രക്ഷപെടലിലൂടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ രബീന്ദ്രനാഥ്‌ ദാസിന് അവസാനം വരെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അനന്തരവനെ രക്ഷപെടുത്താനായില്ല എന്നതാണ് വലിയ സങ്കടം.

'ഒഴുകി നീങ്ങിയതും ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അനന്തരവന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാം ദിവസമായപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം ഏറെ പേടിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം എന്നോടൊപ്പം എന്റെ തോളിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിനം എന്നെ കപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷപെടുത്തുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂര്‍ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹവും മുങ്ങിപ്പോയത്- രബീന്ദ്രനാഥ്‌ദാസ് പറയുന്നു.

അഞ്ചാം ദിവസം രബീന്ദ്രനാഥ്‌ ദാസ് ഒഴുകിയൊഴുകി എത്തിയത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ചിറ്റഗോങ്ങിനടുത്തായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശി കപ്പലായ എം.വി ജാവേദ് എന്ന കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഈ ബംഗാളി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപെടുത്തിയത്.

