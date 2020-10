ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന് പിന്നാലെ ചൈനക്കെതിരേ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍. ഭീഷണി ഉയര്‍ന്നുവരുന്നിടത്ത് ഇന്ത്യ പോരാടുമെന്ന് ഡോവല്‍ പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ മികച്ചതിനായി നമ്മള്‍ പോരാടുമെന്നും അത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ലെന്നും ഡോവല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സന്ന്യാസിമാരുടെ ഒരു പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോവല്‍.

രാജ്യത്തിന്റെ ഒരിഞ്ച് പോലും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. "ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനും ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളില്‍ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു." - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

