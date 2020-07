ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യബാച്ച് ഹരിയാണയിലെ അംബാല വ്യോമത്താവളത്തില്‍ പറന്നിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

റഫാല്‍ സ്വന്തമാക്കിയതിന് വ്യോമസേനയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ത്തിയത്. 'റഫാലില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. അതേ സമയം ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്ന് കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്‌. 1-ഓരോ വിമാനത്തിനും 526 കോടിക്ക് പകരം 1670 കോടി ചെലവായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?. 2- 126 എണ്ണത്തിന് പകരം 36 വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?. 3-30,000 കോടിയുടെ കരാര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച്.എ.എല്ലിന് പകരം പാപ്പരായ അനിലിന് നല്‍കിയത്?' രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രധാന പ്രചരണായുധം റഫാല്‍ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സര്‍ക്കാരിന് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

