ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാജിവച്ചതോടെ മധ്യപ്രദേശിലെ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ താഴെവീഴുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി. സിന്ധ്യയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ 20 എംഎല്‍എമാരാണ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. മധ്യപ്രദേശിലേതിന് സമാനമായ തന്ത്രം രാജസ്ഥാനിലാവും ഇനി ബിജെപി പയറ്റുകയെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്തും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ അവിടെ പുകയുന്നുണ്ട്. വജ്രവ്യാപാരി രാജീവ് അറോറയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള ഗെഹ്‌ലോതിന്റെ നീക്കത്തിന് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് അടുത്തിടെ തടയിട്ടിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് പകരം വ്യവസായികളെ അയയ്ക്കുന്നത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പൈലറ്റ് വാദിച്ചു.

കോട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ശിശുമരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇവയടക്കം പല അവസരങ്ങളിലും അശോക് ഗെഹ്‌ലോതും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന വിമത ബിഎസ്പി എംഎല്‍എ അടക്കമുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. 200 അംഗ നിയമസഭയില്‍ മൂന്ന് സിപിഎം എംഎല്‍എമാരും ഒരു ആര്‍എല്‍ഡി എംഎല്‍എയും ഉള്‍പ്പെടെ 112 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളത്.

ബിജെപിക്ക് 80 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. 20 എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് മനംമാറ്റമുണ്ടായാല്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി മാറും. മധ്യപ്രദേശിലേതിന് സമാനമായ നീക്കം രാജസ്ഥാനിലും ബിജെപി നടത്തിയാല്‍ അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് സര്‍ക്കാര്‍ അപകടത്തിലാവും.

Content Highlights: After MP, is Rajasthan next on BJP's agenda?