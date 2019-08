ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയത്താല്‍ മുങ്ങിപ്പോയ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി ജില്ലയില്‍ ബോട്ടിലിരുന്ന് സെല്‍ഫിയെടുത്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാരാജന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടതോടെ വിമര്‍ശനങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാനായി മന്ത്രി പുഴയില്‍ നീന്തി സാഹസികമായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന വീഡിയോ ബി.ജെ.പി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പ്രളയം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച സാംഗ്ലി ജില്ലയില്‍ വെച്ചാണ് ഗിരീഷ് മഹാരാജന്‍ സെല്‍ഫിയും വീഡിയോയുമെടുത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. സംഭവം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വാര്‍ത്തയാക്കുകയും വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

This is how Maharashtra BJP Minister Girish Mahajan enjoying free boat ride.!! Sad to see this how insensitive people s are. #Kolhapurfloods #ResignCM @sakaltimes pic.twitter.com/JdI3n43kgX — अर्जुन पाटील (@RjunPatil) August 9, 2019

നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് ജീവനും സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മന്ത്രി ബോട്ട് യാത്ര ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വിമര്‍ശനം. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒന്‍പത് പേര്‍ മരിച്ച സാംഗ്ലിയില്‍ വെച്ച് സെല്‍ഫിയെടുത്ത ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ ഗിരീഷ് മഹാജന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങള്‍ മറുപടി നല്‍കണമെന്നും ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ മാസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഇത്തരമൊരു വിവാദമുണ്ടാക്കിയത് ബിജെപിയെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി.

Maharashtra Minister Shri @girishdmahajan swims to reach a flood hit village.



This is how BJP earns Sabka Vishwas. #MaharashtraFloods pic.twitter.com/NA31lieLQ5 — BJP (@BJP4India) August 10, 2019

തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ സാഹസിക രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം പാര്‍ട്ടി ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരോടൊപ്പം കഴുത്തൊപ്പം വെള്ളത്തില്‍ നീന്തുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് ബിജെപി എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ്.

content highlights: After Minister's Flood Selfie, BJP Video Shows Him Swimming To Village