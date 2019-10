ന്യൂഡൽഹി: മരടിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ എറണാകുളത്തെ ചിലവന്നൂരിലെ തീരദേശ നിയമ ലംഘനങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു. ചിലവന്നൂരിലെ തീരദേശ നിയമ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലന്‍സ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് എതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കേസിലെ എതിര്‍കക്ഷികള്‍ക്കാണ് ജസ്റ്റിസ്മാരായ നവീന്‍ സിന്‍ഹ, ബി ആര്‍ ഗവായ് എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ചിലവന്നൂരിലെ തീരദേശ നിയമ ലംഘനങ്ങളില്‍ 2015ല്‍ ആണ് വിജിലന്‍സ് ആന്‍ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യുറോ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. വിരമിച്ചവരും സര്‍വ്വീസില്‍ ഉള്ളവരും ആയ 14 പേര്‍ക്കെതിരേ ചിലവന്നൂര്‍ സ്വദേശി ആന്റണി എ വി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ആയിരുന്നു കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തൃശൂര്‍ വിജിലന്‍സ് കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇരിക്കെ ആണ് ബില്‍ഡര്‍ സിറിള്‍ പോള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.

ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് എതിരെ എ വി ആന്റണി നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേരളത്തില്‍ തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് ഉള്ള നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ വ്യാപകം ആണെന്ന് ആന്റണിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ലക്ഷ്മി കൈമള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ചെലവന്നൂരിലെ തീരദേശ നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മരടിലെ അഞ്ച് ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചില്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയ്ക്ക് ഒപ്പം അംഗം ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് നവീന്‍ സിന്‍ഹ. പത്ത് അപ്പാര്‍ട്മെന്റുകളും മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളും ഉള്‍പ്പടെ ചിലവന്നൂരില്‍ 13 നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായ വിജിലന്‍സ് കേസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസോടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

