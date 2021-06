ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനത്തിന് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്നറിയിച്ച കമ്പനിയുടെ യോഗ്യത പരിശോധിച്ചറിയാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായം തേടി ഹരിയാണ സര്‍ക്കാര്‍. റഷ്യന്‍ നിര്‍മ്മിത സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാമെന്നറിയിച്ച മാള്‍ട്ടയിലെ ഫാര്‍മ റെഗുലേറ്ററി സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരം തേടിയാണ് ഹരിയാണ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതിയത്. വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനായി ഹരിയാണ ആഗോളതലത്തില്‍ ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ പ്രതികരണം. ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിന് 1,120 രൂപയാണ് കമ്പനി വിലയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കോവിഡ്-19 വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനായി ആഗോള ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചതായും തുടര്‍ന്ന് മാള്‍ട്ടയിലെ ഫാര്‍മ റെഗുലേറ്ററി സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും കത്തില്‍ പറയുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഈ രംഗത്തെ മുന്‍കാലപരിചയത്തെ കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചും വിലയിരുത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കമ്പനി താത്പര്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് അറോറ അറിയിച്ചു. 60 ദശലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ എത്തിക്കാമെന്ന് കമ്പനി ഓഫര്‍ നല്‍കിയതായും ഇക്കാര്യം സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വെക്കുമെന്നും മന്ത്രി അനില്‍ വിജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Haryana has received offer from Pharma Regulatory Services Ltd. of Malta for supply of 30 Million Dose - 1 plus 30 Million Dose – 2. That is total 60 Million Doses of Sputnik Vaccine. We are considering the offer and will put up in Cabinet for final approval.