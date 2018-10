ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ സാംഭാല്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരു കൂട്ടം അക്രമികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു ആ പോലീസുകാര്‍. തന്റെ കയ്യിലുള്ള തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അക്രമികളെ നേരിടുന്നതിനിടെ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ തോക്ക് ജാമായി. അക്രമികള്‍ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അയാള്‍ കൂടുതല്‍ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. തോക്ക് ഉന്നം പിടിച്ച് വെടിശബ്ദമുണ്ടാക്കി നേരിട്ടു. വെടിപൊട്ടിയില്ലെങ്കിലും വായില്‍ നിന്ന് വന്നത് ഉഗ്രന്‍ വെടിയൊച്ചകള്‍. മറ്റൊരാള്‍ പകര്‍ത്തിയ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാണ്.

ഒക്ടോബര്‍ 12 നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ ഇയാള്‍ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃത്യമായി കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. തോക്ക് ജാമായത് കൊണ്ടാണ് പോലീസുകാരന്‍ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് യു.പി പോലീസിലെ ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇത്തരം അനുഭവം മുന്‍പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളെ പേടിപ്പിക്കാനും കീഴടങ്ങാനായി പ്രേരിപ്പിക്കാനുമായി തങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#WATCH: Police personnel shouts 'thain thain' to scare criminals during an encounter in Sambhal after his revolver got jammed. ASP says, 'words like 'maaro & ghero' are said to create mental pressure on criminals. Cartridges being stuck in revolver is a technical fault'. (12.10) pic.twitter.com/NKyEnPZukh