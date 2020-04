ലഖ്നൗ: 'കോവിഡ്, ലോക്ക്ഡൗണ്‍, കൊറോണ' എന്നിങ്ങനെ കോവിഡ് 19കാലത്തു പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കള്‍ വ്യത്യസ്തമായ പേരു നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ സഹരാണ്‍പുറില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പിറന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഈ 'ട്രെന്‍ഡ്' പിന്തുടര്‍ന്നു. മകന് പേരിട്ടു- സാനിറ്റൈസര്‍.

വിജയ് വിഹാര്‍ സ്വദേശിയായ ഓംവീര്‍ സിങും ഭാര്യ മോണിക്കയുമാണ് മകന് വ്യത്യസ്തമായ പേര് നല്‍കിയത്. സാനിറ്റൈസറിന് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് മകന് ഈ പേര് നല്‍കിയതെന്ന് ഓംവീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞ് ജനിച്ചയുടന്‍ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്ക് സാനിറ്റൈസര്‍ എന്ന് പേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകേട്ട് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാര്‍ ചിരിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ ഈ പേരിട്ടതില്‍ ഞങ്ങള്‍ സംതൃപ്തരാണെന്നും മാതാവ് മോണിക്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

നേരത്തെ, പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതകര്‍ഫ്യൂ ദിനത്തില്‍ ജനിച്ച് പെണ്‍കുഞ്ഞിന് കൊറോണ എന്ന് പേര് നല്‍കിയ ദമ്പതികളെക്കുറിച്ചും ദേവ്രിയ ജില്ലയില്‍ ജനിച്ച ആണ്‍കുട്ടിക്ക് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ എന്നും റാംപുരില്‍ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് എന്നും പേര് നല്‍കിയ ദമ്പതികളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

content highlights: After Corona, Covid and Lockdown, Baby in UP's Saharanpur Named 'Sanitizer'