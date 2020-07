ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനd പിന്നാലെ ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ടെലിവിഷന്‍ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ടെലിവിഷന്‍ ഇറക്കുമതിയില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. പ്രാദേശിക ഉല്‍പാദകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിദശദീകരണം.

കളര്‍ ടെലിവിഷനുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറക്കുമതി നയഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് ഫോറിന്‍ ട്രേഡ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി. കളര്‍ ടെലിവിഷനുകളുടെ ഇറക്കുമതി സ്വതന്ത്ര വിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് നിയന്ത്രിത വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയാണ് ഭേഗതി.

ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ടെലിവിഷനുകളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടെ ഇനി ടെലിവിഷനുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ഇറക്കുമതി ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമാകും. ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ടെലിവിഷനുകളുടെ പെരുപ്പം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് നടപടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

35 സെന്റീമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 105 സെന്റീമീറ്റര്‍ വരെ വലിപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനുകളുള്ള ടെലിവിഷനുകള്‍ക്കാണ് നിയന്ത്രണം ബാധകം. 63 സെന്റീമീറ്റര്‍ താഴെ വലിപ്പമുള്ള എല്‍സിഡി ടെലിവിഷനുകള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്. അതേസമയം വിവിധ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷന്‍ വിപണിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

15,000 കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷന്‍ വിപണി. ഇതിന്റെ 36 ശതമാനവും ചൈനയില്‍നിന്നും തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതിയാണ്. ചൈന, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഹോങ്കോങ്, കൊറിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലാന്‍ഡ്, ജര്‍മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ടെലിവിഷനുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. 2019-2020 വര്‍ഷത്തില്‍ 7.81 കോടിേേ ഡാളറിന്റെ കളര്‍ ടെലിവിഷനുകളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളായതോടെ ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടിക്ടോക്ക്, വിചാറ്റ് തുടങ്ങിയവയടക്കം 59 ചൈനീസ് മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിരുന്നു.

