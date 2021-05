ലഖ്‌നൗ: ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനും വൈറ്റ് ഫംഗസിനും പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് യെല്ലോ ഫംഗസ് കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദില്‍ 45 വയസ്സുകാരനിലാണ് ആദ്യ യെല്ലോ ഫംഗസ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഫംഗല്‍ അണുബാധയേക്കാള്‍ മാരകമാണ് യെല്ലോ ഫംഗസ് ബാധയെന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാള്‍ നിലവില്‍ ഗാസിയാബാദിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

യെല്ലോ ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയില്‍ നേരത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്, വൈറ്റ് ഫംഗസ് എന്നിവയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. യെല്ലോ ഫംഗസ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഉരഗവര്‍ഗങ്ങളിലാണ്. ആദ്യമായാണ് മനുഷ്യരിലെ യെല്ലോ ഫംഗസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്ന് രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ ബ്രിജി പാല്‍ ത്യാഗി പറഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ട് യെല്ലോ ഫംഗസ്?

ശുചിത്വക്കുറവോ ശുദ്ധമല്ലാത്ത ഭക്ഷണോ കഴിക്കുന്നത് രോഗബാധയ്ക്ക് ഇടയാക്കാം. ഇതിനു പുറമേ സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ അമിത ഉപയോഗവും ആന്റി ഫംഗല്‍ മരുന്നുകളുടെ കൂടിയ ഉപയോഗവും രോഗകാരണത്തിന്റെ സാധ്യതകളാവാമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍ ത്യാഗിയുടെ അഭിപ്രായം.

അമിതമായ ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍. ഈ രോഗസൂചനകള്‍ മൂര്‍ച്ഛിച്ചാല്‍ ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തിലേക്കും അവയവങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. ബ്ലാക്ക്-വൈറ്റ് ഫംഗസ് ചികിത്സാരീതി തന്നെയാണ് യെല്ലോ ഫംഗസിനും നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

യെല്ലോ ഫംഗസ് ബാധ മറ്റ് രണ്ട് അണുബാധയേക്കാള്‍ മാരകമാണെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക്-വൈറ്റ് ഫംഗസ് ബാധയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍ നീര്‍വീക്കം, മുഖത്തെ നിറംമാറ്റം, കാഴ്ച കുറയല്‍, ഇരട്ടദൃഷ്ടി, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ, തലവേദന തുടങ്ങിയവയാണെങ്കില്‍ യെല്ലോ ഫംഗസിന് ആന്തരിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതിനാല്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ചികിത്സ ആരംഭിക്കണമെന്നും ഡോക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

