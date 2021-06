ചെന്നൈ: ചെന്നൈയിൽ വീടുകളിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ഇനി ബൈക്കില്‍ വീട്ടിലെത്തും. നോർത്ത് ചെന്നൈയിലെ കടമൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫയർ ട്രസ്റ്റാണ് ഓക്സിജൻ ബൈക്ക് സേവനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. നോർത്ത് ചെന്നൈ പരിധിയിലാണ് സേവനം ലഭ്യമാവുക.

പത്ത് ബൈക്കുകളാണ് ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കിയത്. ഓരോ ബൈക്കിലും 10 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഘടിപ്പിക്കാനാകും. ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് തൽക്ഷണം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ രോഗികളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകും.

നേരത്തെ നഗരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഓട്ടോ ആംബുലൻസ് സേവനവും ട്രസ്റ്റ് പ്രാവർത്തിക്കമാക്കിയിരുന്നു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ നിരവധി രോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര ഓക്സിജൻ സഹായമെത്തിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ബൈക്ക് സേവനവും ആരംഭിച്ചത്.

ഓക്സിജൻ ഓട്ടോ ആംബുലൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദിനംപ്രതി സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് 200-ഓളം വിളികളെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ തേടി വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകനായ സി വസന്തകുമാർ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ നഗരത്തിൽ ആംബുലൻസുകൾ ലഭിക്കാൻ രോഗികൾ ഏറെനേരം കാത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവീടുകളിലെത്തുന്നവരിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന നിരവധി രോഗികളുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഓക്സിജൻ ബൈക്ക് സേവനം ആരംഭിച്ചതെന്നും വസന്തകുമാർ പറഞ്ഞു.

സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 9003112322/ 9840218142എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം

