ആന്‍ഡമാനില്‍ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ രണ്ട് പേരായിരുന്നു ആ ബോട്ടില്‍. എന്നാല്‍ ആര്‍ത്തലയ്ക്കുന്ന തിരകളില്‍ പെട്ട് കടലില്‍ ഒഴുകി നടന്ന ബോട്ട് 28 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒഡിഷ തീരത്തണയുമ്പോള്‍ അതിലുണ്ടായിരുന്നത് കഴിയ്ക്കാന്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതെ, കുടിയ്ക്കാന്‍ വെള്ളമില്ലാതെ, എണീറ്റ് നടക്കാന്‍ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാള്‍ മാത്രം. ആന്‍ഡമാന്‍-നിക്കോബാറിലെ ഷഹീദ് ദ്വീപ് സ്വദേശിയായ അമൃത് കുജൂറിന് സ്വന്തം ജീവന്‍ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഒഡീഷയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 1300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് അമൃതിന്റെ ദ്വീപ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 28 നാണ് അമൃത് സുഹൃത്തായ ദിവ്യരഞ്ജനുമൊത്ത് യാത്ര തിരിച്ചത്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കപ്പലുകള്‍ക്കാവശ്യമായ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും കുടിവെള്ളവും എത്തിച്ച് നല്‍കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗം. എന്നാല്‍ അവിചാരിതമായി ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ബോട്ടിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. കൂടാതെ ബോട്ടിന് സാരമായ കേടുപാടും സംഭവിച്ചു. ഇവരുടെ വയര്‍ലെസ് സംവിധാനവും തകരാറിലായി.

ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വില്‍പന സാധനങ്ങളുമായാണ് ഇവര്‍ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ബോട്ട് കടലില്‍ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനായി ബോട്ടില്‍ നിറച്ചിരുന്നതെല്ലാം അവര്‍ കടലിലേക്കെറിഞ്ഞു. കടന്നുപോകുന്ന ഏതെങ്കിലും കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവില്‍ ബര്‍മീസ് നാവികക്കപ്പലിന്റെ സഹായം അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു. 260 ലിറ്റര്‍ ഡീസലും ദിക്കറിയാന്‍ വടക്കുനോക്കിയന്ത്രവും അവര്‍ നല്‍കി.

പക്ഷെ വിധി വീണ്ടും അവര്‍ക്കെതിരായിരുന്നു. ആഞ്ഞടിച്ച മറ്റൊരു കൊടുങ്കാറ്റില്‍ അവര്‍ വീണ്ടും അകപ്പെട്ടു. കടലിന് നടുവില്‍ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാര്‍ഥനയില്‍ അവര്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം കടല്‍ മാത്രം. കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ, കുടിവെള്ളമില്ലാതെ അവര്‍ തളര്‍ന്നു. ഇടയ്ക്ക് കടല്‍വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹമകറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ദിവ്യരഞ്ജന്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

സുഹൃത്തിന്റെ മൃതശരീരം ഏതു വിധേനയും കരയിലെത്തിക്കാമെന്ന് അമൃത് കരുതിയെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞതോടെ അഴുകാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ദിവ്യരഞ്ജന്റെ ശരീരം കടലിലേക്കെറിയാന്‍ അമൃത് നിര്‍ബന്ധിതനായി. ഒറ്റയ്ക്കായിത്തീര്‍ന്ന അമൃത് ദാഹം സഹിക്കാനാവാതെ താന്‍ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നതായി പിന്നീട് പറഞ്ഞു. ആയുസ് ബാക്കിയായത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജീവന്‍ മാത്രം അവശേഷിച്ച അമൃതുമായി പാടെ തകര്‍ന്ന ബോട്ട് തീരത്തടിഞ്ഞു.

Lost in the sea for 21 days, a man from Andaman rescued in #Odisha after his boat was washed ashore Khirisahi village in Krushnaprasad block of #Puri pic.twitter.com/ATWr0rP0Fj