ഇസ്ലാമാബാദ്: സിന്ധു നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യാ-പാക് തുടര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ പുനരാരംഭം എന്ന നിലയിലും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ച എന്ന നിലയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

1960 ലെ സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സിന്ധു കമ്മീഷന്‍ മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ 24 വരെയാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ യേഗം ചേരുന്നത്. ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പാക് സംഘം വാഗ അതിര്‍ത്തി വഴി ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ സിന്ധു കമ്മീഷണര്‍ പി.കെ.സക്‌സേനയും കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

സിന്ധുനദീജല കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന രണ്ട് ജലസംഭരണികളെ സംബന്ധിച്ചും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നേക്കും. ചെനാബ് നദിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പകാല്‍ദള്‍, കല്‍നായി പ്രോജക്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ പാകിസ്താന്‍ ഉയര്‍ത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

1960 സെപ്തംബര്‍ 19ന് കറാച്ചിയില്‍ വച്ച് അന്നത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവും പാക് പ്രസിഡന്റ് അയൂബ് ഖാനും ചേര്‍ന്ന് ഒപ്പുവച്ചതാണ് സിന്ധു നദീജല കരാര്‍. കരാര്‍ പ്രകാരം വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരുതവണയെങ്കിലും ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ 2019 മുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിട്ടില്ല.

Content Highlights: After 2 years, India, Pakistan to hold talks on Indus water sharing