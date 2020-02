കൊല്‍ക്കത്ത: വിശ്വ ഭാരതി സര്‍വകലാശാലയില്‍ പഠിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശി വിദ്യാര്‍ഥിയോട് ഇന്ത്യവിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുവെന്നാരോപിച്ചാണ് രാജ്യം വിടാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

സര്‍വകലാശാലയിലെ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ അഫ്‌സാര അനിക മീമിനാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വിദേശികളുടെ പ്രാദേശിക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് നോട്ടീസ്‌ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബറില്‍ ശാന്തിനികേതനില്‍ നടന്ന സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ അഫ്‌സാര ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പോസ്റ്റുകളുടെ പേരില്‍ നിരവധി സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ അഫ്‌സാരക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി. പലരും അഫ്‌സാരയെ 'ബംഗ്ലാദേശി തീവ്രവാദി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ വിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നോട്ടീസില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമൊന്നുമില്ല. നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് പതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യം വിടണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.'സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. അത് വിസ ചട്ടപ്രകാരം നിയമലംഘനമാണ്.' നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നു.

ഡിസംബറില്‍ സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ഐഐടി മദ്രാസിലെ ജര്‍മന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്കും സമാനമായ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

Content Highlights: Afsara Aneeka Meem, a Bangladeshi Student asked to leave India for engaging in anti-govt activities