ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചതോടെ ആശങ്കയിലായി ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍. സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും വീട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സുരക്ഷയില്‍ ഭീതിയുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

അഫ്ഗാനില്‍ ഇനിയെന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യത്തില്‍ തികഞ്ഞ അവ്യക്തതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയവരും ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയവരുമെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോക്കിനെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തുള്ള ഭയപ്പാടിലാണ്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി എത്തിയ അഫ്ഗാനികള്‍ ഡല്‍ഹി അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലുണ്ട്.

ഇതു കൂടാതെ അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് അഭയാര്‍ഥികളായി എത്തിയവരും ഡല്‍ഹിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ട്. ഇവരില്‍ പലര്‍ക്കും വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഫ്ഗാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം അവര്‍ക്കും ലഭ്യമല്ല.

ഡല്‍ഹിയിലെ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള 22 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ത്തന്നെ തുടര്‍പഠനം നടത്തി വിസാ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാനാണ് അവര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ പലരുടെയും വിസാ കാലാവധി കഴിയാറായിരിക്കുകയാണ്. സെപ്തംബര്‍ 23 ഓടെ ഹോസ്റ്റലുകള്‍ ഒഴിയേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥികളും ഉണ്ട്. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അധികൃതര്‍ വിസാ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, വിദേശ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവുകളാണ് എന്നതിനാല്‍ ഇവിടെ പഠനം തുടരാന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

സ്വയരക്ഷ തേടി ജനങ്ങളില്‍ ഏറെപ്പേരും ഇറാന്‍, തജിക്കിസ്ഥാന്‍, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷമായി തെക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലുള്ള അഫ്ഗാന്‍ സ്വദേശി ജവാദ് ഗരീബ് നവാസ് പറയുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ വളരെ മോശമാണെന്നും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം അസാധ്യമായ സാഹചര്യമാണ് അഫ്ഗാനിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Content Highlights: Afghans living in Delhi clueless about consequences of Taliban control in Afghanistan