ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകള്‍ നല്‍കി സഹായിച്ച ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍. ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാന്‍ നയതന്ത്രപ്രതിനിധി താഹിര്‍ ക്വാഡിറിയാണ് സഹായം നല്‍കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദിപറയുന്നുവെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഒരു ലക്ഷം പാരസെറ്റമോള്‍, അഞ്ച് ലക്ഷം ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിലേക്ക് അയച്ചത്. മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

In a series of offerings of critical drugs, India sent 100,000 paracetamol and 500,000 hydroxychloroquine tablets to #Afghanistan through Ariana Airlines today. This is in addition to the 1st consignment of wheat India shipped earlier to bolster food security. Heartfelt thanks! pic.twitter.com/BWlFdx5G7m