ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജിബ് ബാനര്‍ജിയെ മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകര്‍ രംഗത്ത്. സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയത്തിന്റെ സെപ്തംബര്‍ 16-ലെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി.

പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ വേദന പ്രകടിപ്പിച്ച് 230-ലധികം അഭിഭാഷകര്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയ്ക്കും കൊളീജിയത്തിലെ മറ്റ് നാല് അംഗങ്ങള്‍ക്കും കത്തെഴുതി. കൊളീജിയം സെപ്റ്റംബര്‍ 16ന് നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമാണ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായത്. ഇത്രയും വൈകി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംശയമുണര്‍ത്തുന്നതാണെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ പറയുന്നു.

പ്രഗത്ഭനായ, ഭയമില്ലാത്ത ഒരു ജഡ്ജിയാണ് സഞ്ജീബ് ബാനര്‍ജി. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനുള്ള കാരണമറിയാനുള്ള അവകാശം ബാര്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു. 237 അഭിഭാഷകരാണ് കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍വി രമണ, ജസ്റ്റിസുമാരായ യു.യു.ലളിത്, എ.എം.കണ്‍വില്‍ക്കര്‍, ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, എല്‍ നാഗേശ്വര്‍ റാവു എന്നിവര്‍ക്കാണ് അഭിഭാഷകര്‍ കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

2019ല്‍ അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാര്‍ശ തമിഴ്നാട്ടില്‍ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കുള്ള സ്ഥലംമാറ്റത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് വിജയ താഹില്‍രമണി രാജിവെച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Advocates write to collegium as they decide to transfer madras highcourt chief justice