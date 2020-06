ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍ഹമോഹന്‍ സിങ് നല്‍കിയ ഉപദേശം വിനയപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ചൈനയുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വിമര്‍ശിച്ചും ഉപദേശിച്ചുമുള്ള മന്‍മോഹന്‍സിങിന്റെ പ്രതികരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യം.

'പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഉപദേശം ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു' എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്‌.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാക്കുകള്‍ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ചൈനക്ക് അവരുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറയുകയുണ്ടായി.

ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ നാം ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കേണ്ട നിമിഷമാണിത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നയതന്ത്രത്തിന്‌ പകരമാവില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയേയും സര്‍ക്കാരിനേയും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. തെറ്റായ പ്രസ്താവനകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സത്യം അടിച്ചമര്‍ത്താനാവില്ലെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പ്രസ്താവനയില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.

സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് പുറത്തുനിന്നാരും കടന്നുകയറിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ പോസ്റ്റ് ആരും പിടിച്ചെടുത്തില്ലെന്നുമുള്ള സര്‍വക്ഷിയോഗത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദത്തിലായത്.

