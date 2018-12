അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറുമുള്‍പ്പെടെ നാലു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. ഒരാള്‍ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്ന്‌ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ പി.വി പട്ടേല്‍, ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരായ മുകേഷ് ചൗധരി, മന്‍ഹാര്‍ പട്ടേല്‍, എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമേ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റല്‍ ഉടമയായ രൂപാല്‍ ശര്‍മയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ വഡോദര മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ യശ്പാല്‍ സോളങ്കിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. 2,440 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിലായി 8.75 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ മുകേഷ് ചൗധരിയേയും മന്‍ഹാര്‍ പട്ടേലിനേയും ബിജെപി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി ഉത്തരവിട്ടു.

