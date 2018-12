ന്യൂഡല്‍ഹി: വികസന അജണ്ട മുന്‍നിര്‍ത്തിയാകണം ബിജെപി 2019-ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടതെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ എല്‍ജെപി നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍. രാമ ക്ഷേത്രമെന്നത് ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടെ മാത്രം അജണ്ടയാണ്. അല്ലാതെ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ അജണ്ടയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്‍ജെപി അധ്യക്ഷന്‍ രാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ മകനും ജുമയി എംപിയുമാണ് ചിരാഗ്.

രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം, ഹനുമാന്റെ ജാതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുയര്‍ത്തി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ബിജെപി അനുവദിക്കരുത്. ഡിസംബര്‍ 10-ന് നടന്ന എന്‍ഡിഎ യോഗത്തില്‍ വികസന അജണ്ടയില്‍ ഊന്നി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നാല്‍ എന്‍ഡിഎ ഘടകക്ഷികളായ എല്‍ജെപിയും ജെഡിയുവും എതിര്‍ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതൊരു സങ്കല്‍പ്പം മാത്രമാണെന്നും കോടതി വിധി എന്തായാലും ഞങ്ങള്‍ അനുസരിക്കുമെന്നും ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപി അത്തരത്തില്‍ ഒരു ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണിയില്‍ ഇതുവരെ കൂടിയാലോചനകള്‍ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014-ല്‍ മോദിയെ അധികാരത്തിലേറ്റുന്നതില്‍ യുവാക്കളും കര്‍ഷകരും വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുതന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ കാര്യത്തില്‍ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധകാണിക്കണമെന്ന് തന്റെ പിതാവ് മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷകര്‍ക്കായി ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടികള്‍ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ചെറിയഭൂരിപക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ തന്നെ എപ്പോഴും തിരിച്ചെത്താനുള്ള ബിജെപി ഇവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.

