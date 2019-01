ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ 2022 ല്‍ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയുട പൂര്‍ണ വിജയത്തിന് ആരും അറിയാത്ത കരങ്ങളുടെ കൈയൊപ്പുമുണ്ടാകും. ആഗ്രയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അധികമാര്‍ക്കും അറിയാത്ത പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപമായ ഏരിയല്‍ ഡെലിവറി റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ( എ.ഡി.ആര്‍.ഇ ) ആണ് ആ അത്ഭുത കരങ്ങള്‍. 1000 കോടി ചിലവിട്ടാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചത്തെ ബഹിരാകാശവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങുന്ന യാത്രികരെ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പാരച്യൂട്ടുകളാണ് എ.ഡി.ആര്‍.ഇ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് യാത്രികരെയാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ബഹിരാകാശത്തേക്കെത്തിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന പേടകത്തെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേളയില്‍ വേഗം കുറയ്ക്കാനായി താങ്ങുന്നത് എ.ഡി.ആര്‍.ഇ നിര്‍മിച്ച പാരച്യൂട്ടുകളാകും.

ഭാരമേറിയ പേടകത്തെ താങ്ങാന്‍ ശേഷിയുള്ള അതിശക്തമായ പാരച്യൂട്ടുകളാണ് ഇവര്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി 10 പാരച്യൂട്ടുകളാണ് ഇവര്‍ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയ്ക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിനുമുമ്പ് ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പാരച്യൂട്ടുകള്‍ കൈമാറും. അടുത്തിടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ സുരക്ഷിതമായി തിരച്ചിറക്കാനുള്ള പേടകം ( ക്രൂ മൊഡയൂള്‍) പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിക്ഷേപിക്കുകയും വിജയകരമായി തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എ.ഡി.ആര്‍.ഇ നിര്‍മിച്ച പാരച്യൂട്ടുകളാണ് പേടകത്തില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

നാല് ടണ്‍ ഭാരം വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഓരോ പാരച്യൂട്ടും. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ദൗത്യത്തിന് ഒരു പാരച്യൂട്ട് തന്നെ മതിയാകും. ക്രൂ മെഡ്യൂളില്‍ അധികമായി ഒന്നുകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാകും ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ ഭൂമിയെ വലം വെക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഇവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം 120 കിലോമീറ്റര്‍ അടുത്തുവരെ എത്തും. അതിന് ശേഷം യാത്രികര്‍ ഇരിക്കുന്ന ക്രൂ മൊഡ്യൂള്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും.

36 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പേടകം ഗുജറാത്ത് തീരത്തിന് സമീപം അറബിക്കടലില്‍ പതിക്കും. ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് സെക്കന്‍ഡില്‍ 216 മീറ്റര്‍ വേഗത്തിലാണ് ക്രൂമൊഡ്യൂള്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുക. എ.ഡി.ആര്‍.ഇ നിര്‍മിച്ച പാരച്യൂട്ട് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്റെ വേഗം ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കന്‍ഡില്‍ 11 മീറ്ററാക്കി കുറയ്ക്കും.

കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സൈനിക ആവശ്യങ്ങളാണ് എ.ഡി.ആര്‍.ഇ നിര്‍വഹിച്ചിരുന്നത്. സേനക്കാവശ്യമായ നിരക്ഷണ ബലൂണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത് എ.ഡി.ആര്‍.ഇ ലബോറട്ടറിയിലാണ്.

