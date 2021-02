ഷംലി: കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഷംലി ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച കര്‍ഷകര്‍ നടത്താനിരുന്ന മഹാപഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാഭരണകൂടം അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടുന്നതിനും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാപഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും യോഗതീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍, രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദള്‍ എന്നീ സംഘടനകള്‍ അറിയിച്ചു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സജീവമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ആര്‍.എല്‍.ഡി ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയനുമായി സഹകരിച്ച് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചുമുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 18 വരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ യോഗപരമ്പരകള്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി നാലുമുതല്‍ ഏപ്രില്‍ മൂന്നുവരെയാണ് ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടുന്നതിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഹാശിവരാത്രി, ഹോളി, ദുഃഖ വെള്ളി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങള്‍ ഇക്കാലയളവില്‍ വരുന്നതിനാല്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയിലാണ് നിരോധനമെന്നാണ് ജില്ലാഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദീകരണം. തന്നെയുമല്ല വാര്‍ഷിക പരീക്ഷകളുള്‍പ്പടെ നടക്കുന്ന സമയവുമാണിതെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബഘ്പത്തിലെ ബരൗത്തില്‍ നടന്ന മഹാപഞ്ചായത്തില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പോപ് താരം റിഹാന, കാലാവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ ത്യുന്‍ബെ തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ കര്‍ഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ രജ്യവിരുദ്ധ പ്രചാരണമായാണ് കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തിയത്. ഇതിനെതിരേ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സെലിബ്രിറ്റികളും ഉള്‍പ്പടെ ഇന്ത്യ ഒരുമിച്ച് എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് കാമ്പെയിനുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Administration in UP has denied permission for Farmers' Mahapanchayat