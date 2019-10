ലഖ്‌നൗ: യു.പിയിലെ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയ താര പ്രചാരകരുടെ പട്ടികയില്‍ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച റായ് ബറേലി എം.എല്‍.എ അതിഥി സിങ്ങും. വിപ്പ് ലംഘിച്ച് യു.പി നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത അതിഥിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു.

36 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് പങ്കെടുത്ത അതിഥി സമ്മേളനം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനത്തെ എതിര്‍ത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

യു.പിയിലെ 11 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 21 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയ 40 താര പ്രചാരകരുടെ പട്ടികയിലാണ് അതിഥി സിങ്ങും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവര്‍ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിശദീകരിച്ചു. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ റായ് ബറേലി എം.എല്‍.എ അതിഥി സിങ്ങിന്റെ സുരക്ഷ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Aditi Singh MLA among 40 star campaigners for UP assembly by polls