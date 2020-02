ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ചാലക്കുടി എംപിയുമായ ബെന്നി ബെഹ്നാന് നന്ദി അറിയിച്ച് നടി സ്വര ഭാസ്‌കര്‍. ലൗ ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനാണ് ബെന്നി ബെഹ്നാന് അവര്‍ നന്ദി അറിയിച്ചത്.

ബെന്നി ബെഹ്നാന്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ലൗ ജിഹാദ് കേസുകളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന മറുപടി പാര്‍ലമെന്റില്‍ നല്‍കിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ട് പറയിച്ച ശ്രമത്തിന് നന്ദിയെന്നും അവര്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു

Clarification: this was govt. response to a question asked in Parliament by Shri. Benny Behanan, @INCIndia MP from Chalakudy, Kerala.. THANKS for this effort Benny ji! Thank u for holding the govt. accountable for election time lies🙏🏿🙏🏿👏🏽👏🏽🇮🇳🇮🇳🇮🇳 @BennyBehananMP @sumitkashyapjha https://t.co/0ODkxrP1Sr