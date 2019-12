ജയ്പുര്‍: നെഹ്രു കുടുംബത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അപകീര്‍ത്തികരമായ പോസ്റ്റിട്ടുവെന്നാരോപിച്ച് നടിയും മോഡലുമായ പായല്‍ റോഹത്ഗിയെ രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്നാണ് അവരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തതെന്നും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ബുന്ദിയില്‍ എത്തിക്കുമെന്നും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു.

മോട്ടിലാല്‍ നെഹ്രു, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കമല നെഹ്രു, ഫിറോസ് ഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നിവരെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും പോസ്റ്റു ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയെത്തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് നടപടി. രാജസ്ഥാന്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ ശെക്രട്ടറിയും ബുന്ദി സ്വദേശിയായ മറ്റൊരാളും നല്‍കിയ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് ബോളിവുഡ് നടിക്കെതിരെ ഐ.ടി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി നടി പായല്‍ റോഹത്ഗി രംഗത്തെത്തി. രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്തുവെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു. മോട്ടിലാല്‍ നെഹ്രുവിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതിനാണ് തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു തമാശയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

