ന്യൂഡല്‍ഹി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം തേടി വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി നല്‍കിയ അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.എം. ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുന്നത്. ആറുമാസം കൂടി സമയം അനുവദിക്കണം എന്നാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വര്‍ഗീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വര്‍ഗീസ് വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആറു മാസത്തെ സമയം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കത്തു നല്‍കുന്നത്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോക്ഡോണും കോടതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപെടുത്തിയതിനാലാണ് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കലും വിധി പ്രസ്താവവും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതെന്ന് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറിയ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വിധി പ്രസ്താവിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ച സമയം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 19-ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രി മുഖേനെ ഹണി എം. വര്‍ഗീസ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയത്. നടന്‍ ദിലീപ് പ്രതിയായ കേസിലെ വിചാരണ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് 2019 നവംബര്‍ 29-ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.എം. ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍, ദിനേശ് മഹേശ്വരി എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം വിചാരണ നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു തവണ സുപ്രീംകോടതി വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി സമയം നീട്ടി നല്‍കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ആവശ്യത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

content highlights: actress attack case trial: supreme court to consider judge's request on monday