ചെന്നൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചെന്നൈ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിറ്റ് ചെയ്ത് തമിഴ് താരം ഓവിയയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

മോദിയുടെ ചെന്നൈ സന്ദര്‍ശനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗോബാക്ക്മോദി ഹാഷ് ടാഗാണ് ഓവിയ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ തകര്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളടക്കമുള്ളവര്‍ പൊതുജനപ്രതിഷേധത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടതായും ബിജെപി നിയമവിഭാഗം അംഗമായ അലക്‌സിസ് സുധാകരന്‍ പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ സന്ദര്‍ശനത്തിലും താരം സമാനമായ പ്രതികരണം ട്വിറ്ററിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഓവിയയ്ക്ക് പിന്നില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇവരുടെ യഥാര്‍ഥ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്താണെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അലക്‌സിസ് സുധാകരന്‍ പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓവിയയുടെ വിദേശബന്ധങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കണം. താരത്തിനെതിരെ രാജ്യവിരുദ്ധ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യണമെന്നും പരാതിയില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.

പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, സൈബര്‍ സെല്‍,സിബി-സിഐഡി എന്നിവര്‍ക്കാണ് ബിജെപി പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

വിവിധ കേന്ദ്രപദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തിയത്. കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിറ്ററില്‍ ഗോബാക്ക്ദി ക്യാംപയിന്‍ വ്യാപകമായിരുന്നു.

