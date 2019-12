ലഖ്നൗ: ഒരു വയസ്സുകാരിയായ അയ്‌റ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കണ്ടിട്ട്. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരേ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയതിന് പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതാണ് അവളുടെ അമ്മ ഏക്തയെയും അച്ഛന്‍ രവി ശേഖറിനെയും .

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരേ സമരം ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് യുപി പോലീസ് ഏക്തയെയും രവിശേഖറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാരാണസിയില്‍ മാത്രമായി 60 പേരെയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് ഇരുവരും. മലിനീകരണവിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി ക്ലൈമറ്റ് അജണ്ട എന്ന പേരില്‍ സന്നദ്ധ സംഘടന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന്. ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റോടെ 14മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള അയ്‌റ ബന്ധുക്കളുടെ പരിചരണയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്നത്.

"എന്റെ മകന്‍ ഒരു കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വളരെ സമാധാനപരമായാണ് അവന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കുകൊണ്ടത്. അമ്മ അടുത്തില്ലാതെ അവരുടെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സങ്കല്‍പിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?", രവി ശേഖറിന്റെ അമ്മ ഷെയ്‌ല തിവാരി എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അമ്മേ വരൂ പപ്പാ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല, ഷെയ്‌ല പറഞ്ഞു നിർത്തി.

