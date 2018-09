ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം നടത്തി രാജ്യംവിട്ട വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ ബിജെപി-കോണ്‍ഗ്രസ് യുദ്ധം മുറുകുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍. പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നീരവ് മോദിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് താന്‍ സാക്ഷിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷെഹസാദ് പൂനവാല രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നീരവ് മോദിയുമായി ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. 2013 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തില്‍ ഇമ്പീരിയല്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന കോക്ടെയില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍വെച്ച് ഇരുവരും ദീര്‍ഘനേരം ഒരുമിച്ച് ചിലവഴിച്ചതിന് താന്‍ സാക്ഷിയാണെന്ന് ഷെഹസാദ് പൂനവാല അവകാശപ്പെട്ടു. അത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലെന്നു തെളിയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

മെഹുല്‍ ചോക്‌സിക്കും നീരവ് മോദിക്കും പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് 13,000 കോടിയുടെ വായ്പ അനുവദിച്ച അതേ സമയത്തുതന്നെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് താന്‍ സാക്ഷിയായിരുന്നെന്നും ഇക്കാര്യം സത്യംചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ നുണപരിശോധനയ്ക്കും തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

There is a reason why Rahul Gandhi has formed a MahaGathBandhan with Vijay Mallya & relies on such fugitives' statements - ever since the @narendramodi govt brought in the Fugitive Economic Offender's Law - Bhagodas and potential bhagodas are feeling anxious !