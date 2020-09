ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികള്‍ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ആകെ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ നാലില്‍ ഒന്നില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് സജീവ രോഗികളെന്നും ഇത് 10.5 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ശതമാനവും നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. മൊത്തം കേസുകളില്‍ നാലില്‍ മുന്ന് ഭാഗവും ( 36 ലക്ഷത്തിലധികം) രോഗമുക്തി കൈവരിച്ചു. സജീവ കേസുകള്‍ മൊത്തം കേസുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതിനിടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെഎണ്ണം 46 ലക്ഷം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 97,570 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 46,59,985 ആയി.

77,472 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചപ്പോള്‍ നിലവില്‍ 9,58,316 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 36,24,197 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതായി കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

