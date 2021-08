കര്‍ണാല്‍ (ഹരിയാണ): കര്‍ണാലിലെ ബസ്താര ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തി ചാര്‍ജിനെ അപലപിച്ച് ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല. സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആയുഷ് സിന്‍ഹയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകരുടെ തല തല്ലിപ്പൊളിക്കാന്‍ പോലീസുകാരോട് ആയുഷ് സിന്‍ഹ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

Another gem from SDM Karnal Mr Ayush Sinha pic.twitter.com/1hhujhD5Cl — Mohammad Ghazali (@ghazalimohammad) August 28, 2021

ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല, തീര്‍ച്ചയായും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി യോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ഹരിയാനയിലെ കര്‍ണാലിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം കര്‍ഷകരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് ചെയ്തതില്‍ പത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതേസമയം, നാല് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നും പോലീസുകാരില്‍ പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരായ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ടോള്‍ പ്ലാസകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി റോഡുകളും ഹൈവേകളും മണിക്കൂറുകളോളം ഉപരോധിച്ചു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് കര്‍ണാലിലെ ബസ്താര ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെ ഹരിയാന പോലീസ് ലാത്തിചാര്‍ജ് നടത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അപലപിക്കുകയും ക്രൂരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കര്‍ണാലിലെ ലാത്തിചാര്‍ജ് തികച്ചും അനാവശ്യമായിരുന്നെന്ന് എന്‍സിപി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ശരദ് പവാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കര്‍ണാലിലെ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

