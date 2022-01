ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച രാഷ്ട്രീയമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വേണ്ട സുരക്ഷയൊരുക്കിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്ലെന്നും പരിപാടി റദ്ദാക്കി മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നി പറയുന്നു. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ആയുധമായി സംഭവത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ബിജെപിയുടെ നീക്കമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഫിറോസ്പുരിലെ പൊതുപരിപാടി റദ്ദാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നിരവധി പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങുകള്‍ അടക്കമുള്ള പരിപാടിക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പഞ്ചാബില്‍ എത്തിയത്. ഹുസൈനിവാലയിലെ ദേശീയസ്മാരകത്തില്‍ പുഷ്പചക്രങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം ഫ്ളൈ ഓവറില്‍ കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

സുരക്ഷാവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പഞ്ചാബിലെ പരിപാടികള്‍ റദ്ദുചെയ്തു. പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി വിമാനത്താവളത്തില്‍വെച്ചുതന്നെ സംഭവത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരായ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ജീവനോടെ എനിക്ക് ബടിന്‍ഡ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതിന് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിച്ചേക്കൂ', എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം.

Complete failure of law and order in Punjab, CM and HM Punjab, in particular. When you cannot provide smooth passage to the Prime Minister of the country and that too just 10km from the Pakistan border, you have no right to stay in office and should quit! — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 5, 2022

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബിജെപിയും വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ബിജെപി നടത്തിയത്. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നുവെന്നും കാര്യങ്ങളെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടതെന്നും ബി.ജെ.പി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ കൊലപാതക ശ്രമമാണ് പഞ്ചാബില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി ആരോപിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പഞ്ചാബ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും രംഗത്തുവന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുച്ച് ചരണ്‍ജിത് സിങ് ഛന്നി രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അമരീന്ദര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അവകാശമില്ല, അമരീന്ദര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Complete failure of law and order in Punjab, CM and HM Punjab, in particular. When you cannot provide smooth passage to the Prime Minister of the country and that too just 10km from the Pakistan border, you have no right to stay in office and should quit! — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 5, 2022

പഞ്ചാബ് മുന്‍ പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സുനില്‍ ജക്കാറും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തുവന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നു എന്നത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിലവില്‍ പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമിതിയുടെ തലവനാണ് അദ്ദേഹം.

സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടയതില്‍ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായില്ലെന്നും മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായിരുന്നുവെന്നും ചന്നി പ്രതികരിച്ചു. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം റോഡ് മാര്‍ഗം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യവും റൂട്ട് മാറിയ കാര്യവും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിസ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിറോസ്പുര്‍ എസ്.പി ഹര്‍മന്‍ഹാന്‍സിനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ഹുസൈനിവാലയിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര റോഡ് മാര്‍ഗമാക്കുകയായിരുന്നു. ഹുസൈനിവാലയ്ക്ക് 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം എത്തിയപ്പോള്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡ് തടഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും സംഘത്തിനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടിവന്നത്.

യാത്ര റോഡ് മാര്‍ഗമാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പഞ്ചാബ് പോലീസുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അതിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം റോഡ് തടഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് എന്‍.എസ്.ജി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബത്തിന്‍ഡ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: action taken in security lapse at punjab as pm and convoy stuck in fly over