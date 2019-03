വീരമൃത്യുവരിച്ച ജവാന്മാരോടുള്ള സ്‌നേഹവും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വിളിച്ചുകൂകാതെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സൈബർപോരാളികളോട് അഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് കശ്മീരിലെ ബുര്‍ദ്ഗാമില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച നിനാദ് മന്ദേവാഗ്നേയുടെ ഭാര്യ വിജേത മന്ദേവാഗ്നേ.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലിരുന്ന് യുദ്ധത്തിനായി മുറവിളികൂട്ടുന്നവർ ദയവായി അത് നിർത്തണം. സിന്ദാബാദോ മൂര്‍ദാബാദോ കാറിക്കൂകുകയല്ല വേണ്ടത്. അത് ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ട് വരില്ല. പകരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സൈന്യത്തില്‍ ചേരുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് കഴിയില്ലെങ്കില്‍ അതിനായി കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക. ഇനി അതിനും കഴിയില്ലെങ്കില്‍ ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയോ, പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ മലമൂത്രവിസര്‍ജനം നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക, സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുക. വര്‍ഗീയ വിദ്വേഷം പരത്താതിരിക്കുക.അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നൂ എന്ന് അറിഞ്ഞാല്‍ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടെ അന്ത്യ വിശ്രമം ചെയ്യും. -വിജേത പറയുന്നു.

She has called for calm between India and Pakistan. “I would want to request these social media warriors to stop doing what they are doing. Nothing will come out of this. If you have so much ‘Josh’ then join the force and see how it feels,” : @IndianExpress pic.twitter.com/EjKpct173J