ഭോപ്പാൽ: പരിചയമുള്ളവരുടെ കല്ല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നാം പരിഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മര്‍ദfച്ചാലോ? സംഭവം സത്യമാണ്. മധ്യ പ്രദേശിലെ ബിന്ദിലാണ് വിവാഹം ക്ഷണിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ നവവരനെ ഒരു പരിചയക്കാരന്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ നരേന്ദ്ര കുഷ്വാഹാ എന്നയാള്‍ക്ക് എതിരേ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച ചണ്ഡുപുര ഗ്രാമത്തില്‍ ദേഹത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലായിരുന്നു സംഭവം.

22 വയസ്സുള്ള നവവരന്‍ തന്നെയാണ് തന്നെ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി നല്‍കിയത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിനായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ മാത്രമേ ചടങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് പകരം മദ്യം വാങ്ങാന്‍ 500 രൂപ കുഷ്വാഹാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ 100 രൂപ പരാതിക്കാരന്‍ നല്‍കി. ഇത് മതിയാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാരനേ കുഷ്വാഹാ അടിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരന്റെ കണ്ണിനും മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പരിക്കുണ്ട്. സംഭവശേഷം കുഷ്വാഹാ ഒളിവിലാണ്.

