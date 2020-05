ഡൽഹി: ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ നിർദേശം ലംഘിച്ച് ആളുകളെ ആലിംഗനം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ പോലീസും ജനക്കൂട്ടവും ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ചു. കോവിഡ് രോഗിയാണെന്ന തെറ്റായ പ്രചരണവും നടത്തി.തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഒരു കോളനിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്രാൻ എന്ന യുവാവാണ് മർദനത്തിനിരയായത്. ഡൽഹിയിലെ സഗർപുരിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

യുവാവിനെ നിലത്തിട്ട് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വടികൾ ഉപയോഗിച്ച് മർദിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുവാവിനെ മർദിച്ച പോലീസ് കോൺസ്റ്റബളിനെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

അതേസമയം ഇമ്രാൻ ആളുകളെ ആലിംഗനം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് സഹോദരി രവീണ പറഞ്ഞു. പാർക്കിന്റെ സമീപത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇമ്രാനോട് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു. പേടിച്ച ഇമ്രാൻ ഓടി. പിന്നാലെയെത്തിയ പോലീസുകാരനും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇമ്രാന് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ കള്ളം പറഞ്ഞെന്നും രവീണ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെതിരെ ഐപിസി 323, 321 പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

Content Highlights: Accused of hugging people man beaten up by policeman and locals