ലഖ്നൗ: ബുലന്ദ്ഷഹറില്‍ കലാപത്തിനും ഇന്‍സ്‌പെകടറുടെ മരണത്തിനും ഇടവെച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണ ചുമതല നല്‍കി ബിജെപി. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശികര്‍ അഗര്‍വാളിനെ പ്രചാരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനാക്കി ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ നിയോഗിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ ജില്ലാ മഹാമന്ത്രിയായി ശികര്‍ അഗര്‍വാലിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

ജൂലൈ 14ന് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അനിൽ സിസോദിയ അഗർവാലിന് പ്രചാരണചുമതലയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം കൈമാറുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ബിജെപിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് അനിൽ സിസോദിയ പറയുന്നത്.

അതേസമയം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം ബിജെപിക്കാരാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണമാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ജയ്ശ്രീറാം, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്, വന്ദേ മാതരം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികളെ വരവേറ്റത്. അഗര്‍വാളും ജീത്തു ഫൗജിയും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആര്‍പ്പു വിളിച്ച് അവരെ വരവേറ്റത്. മാലയിട്ടാനയിച്ചും ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോയെടുത്തും സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന വീഡിയോ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി യുവ നേതാവായ അഗര്‍വാളിനും അഞ്ചുപേര്‍ക്കും അടുത്തിടെയാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്.

2018 ഡിസംബറിലായിരുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹർ സംഭവം. പശുവിന്റെ ജഡാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനുപിന്നാലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപം നിയന്ത്രിക്കാനെത്തിയ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സുബോധ് കുമാറിനെയും സംഘത്തെയും ആള്‍ക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 20കാരനായ പ്രദേശവാസിയും കലാപത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

