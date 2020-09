ഭോപ്പാല്‍: മാസ്‌ക് ധരിക്കില്ലെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തി വിവാദത്തിലകപ്പെട്ട മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

'മാസ്‌ക് ധരിക്കില്ലെന്ന എന്റെ പ്രസ്താവന നിയമലംഘനമാണെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികാരത്തിന് അനുസൃതമായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രസ്താവന. തെറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഞാന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും മാസ്‌ക് ധരിക്കാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു' നരോത്തം മിശ്ര ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലാണ് മന്ത്രി വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. താന്‍ ഒരു പരിപാടിയിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കില്ല. അതിനെന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇന്‍ഡോറില്‍ നന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ എന്തുകൊണ്ട് മാസ്‌ക് ധരിച്ചില്ലെന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൊറോണവൈറസ് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുകയാണ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യ. ദിനംപ്രതിയുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍കുതിച്ചുകയറ്റമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമായി ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവര്‍ത്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഒരു ബിജെപി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെന്നത്‌ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

MP home minister @drnarottammisra says I don't wear a #Mask later clarified saying because of some breathing problem he cannot continue to wear

a face mask for a long time @ndtvindia @ndtv @INCMP @INCIndia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/m9D0w7v0pn