ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചും ഇമ്രാന്‍ഖാനെ അനുകൂലിച്ചും ഫെയിസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അധ്യാപകനെ എ.ബി.വി.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മുട്ടുകാലില്‍ നിര്‍ത്തി മാപ്പുപറയിച്ചു. കര്‍ണാടകയിലെ വിജയ്പുരയിലെ എന്‍ജിനിയറിംഗ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനെയാണ് മുട്ടുകാലില്‍ നിര്‍ത്തി മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ മാപ്പുപറയിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

അധ്യാപകനായ സന്ദീപ് വത്താര്‍ നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ അനുകൂലിച്ചും ഫെയിസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യ്തൂവെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്.

ഇത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എ.ബി.വി.പി.പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയും അധ്യാപകനെ മുട്ടുകാലില്‍ നിര്‍ത്തി മാപ്പുപറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ABVP forces Karnataka lecturer to kneel, apologise for abusing BJP, praising Imran Khan in "anti national" social media post, while police look on in college run by Congress home minister. Police chief: whatever happened was wrong but can't act without complaint! #NewIndia pic.twitter.com/GgQBFakwBm