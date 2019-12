ന്യൂഡല്‍ഹി; പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിയെ എബിവിപി നേതാക്കള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്. ബിജെപി അനുകൂല വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയായ എബിവിപിയുടെ ഭാരവാഹികളാണ് ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ഥിയെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നാണ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്. എബിവിപി നേതാക്കള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന മറ്റു നിരവധി വീഡിയോകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

എബിവിപി സഹ്ദാര ജില്ലാ കണ്‍വീനര്‍ ജിതേന്ദര്‍ ചൗധരിയും മറ്റു ചില നേതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ നിങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയോട് എബിവിപി നേതാക്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. താന്‍ നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥി മറുപടി പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയെ ദൂരേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ മറ്റൊരാളോട് വിദ്യാര്‍ഥി നേതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റു ചില വീഡിയോകളിലും എബിവിപി നേതാക്കള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് വകുപ്പിന് പുറത്തുവെച്ച് എബിവിപി സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഭരത് ശര്‍മ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയെ തൊഴിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് അതിലൊന്ന്. എംഎ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം.

RT. In this video from #DelhiUniversity today, #ABVP activists heckling a student from Kerala at Chhatra Marg over his position on #CAA.They are also desperate to make a concise video to give a message loud & clear to dissenters. @delhipolice,some are more equal than the others? pic.twitter.com/kNfcmaQF0d