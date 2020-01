ഭോപ്പാല്‍: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ എതിര്‍പ്പുകളെ തുടര്‍ന്ന് മധ്യപ്രദേശില്‍ ബെജെപിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് 80 മുസ്ലിം നേതാക്കള്‍ രാജിവെച്ചു. ഇന്‍ഡോര്‍, ഘാര്‍ഗോണ്‍, ദേവാസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള നേതാക്കളാണ് രാജിവെച്ചവരില്‍ ഏറെയും.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കുന്നത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ രാജി. ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയും രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്കും തൊഴിലില്ലായ്മയിലേയ്ക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് രാജിവെച്ച നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

മുത്തലാഖ്, ബാബറി മസ്ജിദ്, 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കല്‍ തുടങ്ങി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ നിരന്തരം ഉയര്‍ന്നുവരുമ്പോള്‍ സ്വന്തം സമുദായത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ്, ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വിഷങ്ങളിലും ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ന്യൂനപക്ഷ മോര്‍ച്ചയില്‍നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ രാജിവെച്ചതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയവര്‍ഗിയ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുമായി പാര്‍ട്ടി സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം മൂലം ബെജെപിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ ഘടകത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഏതാനും ഭാരവാഹികള്‍ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: About 80 BJP Minority Cell Leaders Resign over CAA, NRC in Indore