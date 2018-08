ന്യൂഡല്‍ഹി: അറുനൂറോളം ഭീകരവാദികള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം വിവിധയിടങ്ങളില്‍ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇന്റലിജന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പ്. സീ ന്യൂസാണ് ഐബിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീകരര്‍ക്ക് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ സജീവ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരില്‍ പാക് സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്ന പാക് സൈനിക വിഭാഗമായ പാകിസ്താന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ ആക്ഷന്‍ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാകാം ഇക്കൂട്ടരെന്നാണ് നിഗമനം.

ഭീകരവാദ സങ്കേതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ മിന്നല്‍ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്. മഛില്‍ സെക്ടര്‍- 96 പേര്‍, കേരാന്‍ സെക്ടര്‍- 117 പേര്‍, ടാങ്ധര്‍ സെക്ടര്‍- 79 പേര്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശമുള്ളത്.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ജൂലായ് 22 വരെ 110 ഭീകരവാദികളെയാണ് സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2017 ല്‍ 213 ഭീകരവാദികളെയും 2016ല്‍ 150 ഭീകരവാദികളെയും 2015ല്‍ 108 ഭീകരവാദികളെയും സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

