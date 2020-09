വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 20 ശതമാനത്തിനടുത്ത് ആളുകളില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡികള്‍ രൂപപ്പെട്ടതായി പഠനം. 13 ജില്ലകളിലായി 5,000 പേരിലാണ് രണ്ട് ഘട്ടമായി പഠനം നടത്തിയത്. ഇതില്‍ 19.7 ശതമാനം ആളുകളില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡികള്‍ രൂപപ്പെട്ടതായി സീറോ സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തി.

നഗരങ്ങളില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 22.5 ശതമാനവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 18.2 ശതമാനവും രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ കമ്മീഷണര്‍ കട്ടമണി ഭാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ 19.9 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും 19.5 ശതമാനം പുരുഷന്മാരിലും ആന്റിബോഡികള്‍ വികസിച്ചതായി അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവരില്‍ (40 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരും) 20.3% പേര്‍ പ്രതിരോധശേഷി നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ 90 മുതല്‍ 100 ശതമാനം പേര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും സര്‍വേ വെളിപ്പെടുത്തി.

