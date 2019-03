ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തിയ പാക് യുദ്ധ വിമാനത്തെ തുരത്തുന്നതിനിടെ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാവുകയും പിന്നീട് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ തന്റെ സൈനിക വ്യൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ചികിത്സ അവധിയില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അഭിനന്ദന്‍ ശ്രിനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ചികിത്സ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അഭിനന്ദനോട് നാല് ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമ അവധിയില്‍ പോകാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ ചെന്നൈയില്‍ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ താമസിക്കന്‍ അഭിനന്ദന് കഴിയും. എന്നാല്‍ തന്റെ സൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്‍ അഭിനന്ദന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് വ്യോമസേന വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് പാകിസ്താന്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ തുരത്തുന്നതിനിടെ മിഗ് 21 വിമാനം തകര്‍ന്ന് അഭിനന്ദന്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാവുന്നത്. പിടിയിലാവുന്നതിന് മുന്‍പെ പാകിസ്താന്റെ എഫ്-16 വിമാനം അഭിനന്ദന്‍ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായെ അഭിനന്ദനെ പിന്നീട് പാകിസ്താന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

content highlights: Abhinandan Varthaman chose to go back to his squadron in Srinagar