കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ നടന്ന കലാപത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മൃതദേഹം നാല് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സംസ്‌കരിച്ചു. അഭിജിത്ത് സര്‍ക്കാരിന്റെ മൃതദേഹം രണ്ട് തവണ പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ലോക്കല്‍ പോലീസ് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാത്തതിനേത്തുടര്‍ന്ന് സംസ്‌കരിച്ചിരുന്നില്ല.

ജൂലായില്‍ ആദ്യ പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്താന്‍ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. മെയ് രണ്ടിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അഭിജിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചിരുന്നത്.

ജൂലായില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഡി.എന്‍എ പരിശോധന നടത്താന്‍ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. പരിശോധനയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം അഭിജിത്തിന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എന്‍.ആര്‍.എസ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലാണ് മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം മൃതദേഹം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ചെറിയ തോതില്‍ സംഘര്‍ഷവും നടന്നു.

മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിജെപി ജാഥയുടെ റൂട്ട് മാറ്റാന്‍ പോലീസ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. മൃതശരീരം കൈമാറുന്നതിനിടെ ബിജെപി നേതാവ് ദേബ് ദത്ത മാജി ഒരു ഹോം ഗാര്‍ഡിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം കൈമാറുന്നത് മനഃപൂര്‍വം വൈകിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായത്.

മാജിയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കുറ്റകരമായ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പിന്നീട് മാജിയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മമത ബാനര്‍ജി എല്ലാക്കാലവും അധികാരത്തിലുണ്ടാകില്ലെന്നും അതിന്റെ ധൈര്യത്തില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരേയും നേതാക്കളേയും അപമാനിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും സര്‍വീസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് മറക്കരുതെന്നും ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Abhijit sarkar`s body cremated four months after his murder